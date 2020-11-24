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Aliyev Batılı liderlere seslendi! 'Hiç kimse bizim işimize karışmasın'

AA |  24 Kasım 2020 Salı - 11:18 | Son Güncelleme : 24 11 2020 - 11:18

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgelerdeki Hristiyan mabetleriyle ilgili bazı Batılı ülkelerin endişe duyduğunu belirterek "Camileri kapatanlar mı bizi eleştirecek? Camilere domuz kafası atanlar mı bize ders verecek ve endişelerini bildirecek? Bize herhangi bir endişe belirtmeye gerek yok. Tüm tarihi eserlerimiz devlet tarafından korunmaktadır." dedi.


Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün işgalden kurtarılan Ağdam şehrini ziyaretinde, ana yapısı  sağlam kalan tek yapı olan tarihi camide incelemelerde bulundu.
 
Eşi Mihriban Aliyeva ile caminin girişindeki duvarı öpen Aliyev, cami  görevlisine Mekke'den getirdiği Kur'an-ı Kerim'i hediye etti.
 
Aliyev, burada yaptığı konuşmada, Ağdam'ın yıkıldığını görmenin çok  acı verici olduğunu söyledi.
 
Birkaç yıl önce bu bölgedeyken siperlerden Ağdam'a dürbünle baktığını  hatırlatan Aliyev, buraları uzaktan izlemenin duygusunu kelimelerle ifade etmenin  zor olduğunu vurguladı.
 
Aliyev, Mekke'den getirdiği Kur'an-ı Kerim'i Ağdam Camisi'ne  bağışladığını belirterek şöyle devam etti:
 
"Mekke'yi 4 kez ziyaret ettiğim için mutluyum. Bir kez rahmetli  babamla, 3 kez de cumhurbaşkanı olarak. Kutsal Kabe'de ailemle dua ettiğim için  mutluyum. Herkesin kalbinde olanla benim kalbimdeki aynı idi. İlk duam,  topraklarımızın işgalden kurtarılmasıydı. Allah'tan topraklarımızı işgalcilerden  kurtarmamız için bana güç vermesini istemiştim. Bugün Vandalların yıktığı bir  caminin önünde diyorum ki, ben mutlu bir adamım. Dualarımı işittiği ve bana bu  gücü verdiği için Allah'a şükrediyorum."
 
Savaş süresince kendilerine siyasi ve manevi destek veren ülkelerin  başında, Türkiye ve bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geldiğine  dikkati çeken Aliyev, birkaç ülkeden de destek gördüklerini kaydetti.
 
"Arazimizdeki tüm mabetler, bizim tarihi servetimizdir"
 
Aliyev, bazı Batılı liderlerin, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı  bölgelerdeki Hıristiyan mabetlerinin ne olacağı sorusunu gündeme getirdiğini, hem  kendisiyle görüşmelerde hem de resmi açıklamalarda endişelerini dile  getirdiklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
 
"Hiç kimsenin, özellikle İslamofobik duyguları ateşleyen Batılı  liderlerin endişelenmesine gerek yok. Kutsal İslami değerlere hakaretleri  görmezden geliyorlar, hatta hakaret edenleri haklı çıkarıyorlar. Onların bu  konuda konuşmaya hakkı yok. Ayrıca bizim arazimizdeki tüm mabetler, bizim tarihi  servetimizdir.
 
Camileri kapatanlar mı bizi eleştirecek? Camilere domuz kafası atanlar  mı bize ders verecek ve endişelerini bildirecek? Bize herhangi bir endişe  belirtmeye gerek yok. Tüm tarihi eserlerimiz, devlet tarafından korunmaktadır."
 
"Gitsinler kendi ülkelerindeki sorunlarla uğraşsınlar"
 
Aliyev, Ermenistan'ın işgali döneminde Azerbaycanlılara ait çok sayıda  caminin yıkıldığını, bazılarının da domuz ahırı olarak kullanıldığını belirterek  şunları kaydetti:
 
"Bu durum, neden bazı Batılı liderleri endişelendirmedi? Demek ki  onlara göre, camilere hakaret edilebilir, camiler yıkılabilir, domuz ahırı  yapılabilir. Öyleyse bunu böylece söylesinler ve gitsinler kendi ülkelerindeki  sorunlarla uğraşsınlar. Hiç kimse bizim işimize karışmasın. Buraya kendimiz  geldik. Tüm bu ülkelerin çabalarına, provokasyonlara rağmen kan dökerek kendi  toprağımıza geldik. Herkes gitsin, kendi işiyle uğraşsın."
 

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