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Aliyev: Azerbaycan bayrağı dikildi

18 Ekim 2020 Pazar - 16:00 | Son Güncelleme : 18 10 2020 - 16:13

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Tarihi Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı dikildi"


Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan  askerlerinin tarihi Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı diktiğini açıkladı. 
 
Aliyev, Twitter hesabından "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarihi  Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı dikti. Yaşasın Azerbaycan halkı. Karabağ  Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.
 
İran-Azerbaycan sınırında Araz Nehri üzerinde yer alan ve 11. yüzyılda  inşa edilen Hudaferin Köprüsü, Azerbaycan ordusunun kent merkezini ve bazı  köylerini işgalden kurtardığı Cebrail ili sınırları içerisinde bulunuyor.
 

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