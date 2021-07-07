Alışverişe çıktı, kabusu yaşadı! Bebek arabasındaki çocuğa babası...

Olay, saat 11.30 sıralarında Menderes Caddesi'nde yaşandı. Alışverişe çıkan çiftten babanın kullandığı bebek arabasındaki bebek, cadde üzerindeki kaldırımda giderlerken yere düştü. Bebek arabasındaki kemer takılmayan bebeğin düştüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Mehmet Fatih Altuç, "Kadının biri bebek arabasının kemerini bağlamadan geziyordu. Çocuk düştü, bir esnaf kardeşimiz fark etti. Allah korusun daha beter şeyler de olabilirdi. Burası trafiğe kapalı bir cadde. Bir alt caddede arabalar geçiyor orada olsaydı daha büyük sıkıntılar olurdu. Büyük bir faciadan dönüldü. Dikkatli olmak gerekiyor. Annelere büyük iş düşüyor" dedi.