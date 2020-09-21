Alışkanlıklarımız hastalıklara davetiye mi çıkarıyor?

Ülkemizde her 10 kişiden 3’ü Hemoroid, Fissür ve Fistül gibi makat hastalıkları ile karşı karşıya geliyor. Belirtileri arasında şiddetli ağrılar, kanamalar, oturup kalkmakta yaşanan güçlükler gibi ciddi ve günlük yaşantıyı zora sokan şikayetler yer alan ve oldukça yaygın görülen bu makat hastalıklarının oluşmasında pek çok neden bulunduğunu ifade eden Op. Dr. Yasir Gözü:

“Genetik yatkınlığın dışında günlük alışkanlıklarımız da makat hastalıklarının ortaya çıkmasında önemli bir etken oluşturuyor. Makat sağlığını etkileyen bu alışkanlıkları şu şekilde sıralamak mümkündür: Düzensiz beslenme biçimi, hareketsiz bir yaşam sürmek, bol acılı ve baharatlı besinler tüketmek, tuvalette uzun süre oturmak, tuvalet ihtiyacının giderilmesi sırasında uygulanan ıkınma hareketi ve gün içerisinde yeterli miktarda su içmemek.”

Özellikle tuvalet alışkanlıklarının makat bölgesinde yoğun bir basınca neden olarak bölgedeki kas dokularının zarar görmesine ve sonucunda hemoroid hastalığının ortaya çıkmasına neden olduğunu belirten Op. Dr. Yasir Gözü, “Günümüzde teknolojiyle olan bağımız, ne yazık ki bu tip hastalıkların oluşumuna da zemin hazırlıyor. Tıpkı önceleri tuvalete gazeteyle girme alışkanlığında olduğu gibi akıllı telefonlarla tuvalette uzun süre oturur pozisyonda zaman geçirmek de makat bölgesindeki kas dokularına zarar verebiliyor” dedi.

ALATURKA MI? ALAFRANGA MI? HANGİ TUVALET DAHA SAĞLIKLI?

Tuvalette geçirilen sürenin yanı sıra tuvalet esnasındaki vücut postürünün de önemli olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Yasir Gözü, alaturka tuvaletlerin sindirim ve boşaltım sistemi üzerinde alafranga tuvaletlere göre daha olumlu bir etkisi olduğunu belirtti.

“Genel olarak makat hastalıklarının oluşumundaki baş neden makat basıncındaki değişimdir. Makat bölgesindeki kas dokularının herhangi bir sebepten travmaya maruz kalması, bölgenin sağlığı üzerinde fazlasıyla etkilidir. Bu nedenle alafranga tuvaletlerin kullanımında mutlaka ayakların altına bir yükselti konulmalıdır ki bu sayede bölgedeki basınç azaltılarak kas dokularının sağlığı korunabilsin.”

Düzenli bir tuvalet alışkanlığına sahip olunması ve kabızlık ya da ishal atakları gibi durumlardan da olabildiğince kaçınılması gerektiğinin altını çizen Op. Dr. Yasir Gözü, haftada en az 3 kez tuvalete çıkabiliyor olmak, tuvalet esnasında makat bölgesini zorlamaktan kaçınmak gibi basit ama etkili yöntemlerle alışkanlıklarımızı düzenlememiz gerektiğini ifade etti.

TEDAVİ ŞART

Kendiliğinden geçmesi mümkün olmayan Hemoroid, Fissür, Fistül gibi makat hastalıklarının, belirtilerle karşılaşıldığında, vakit kaybetmeden tedavi edilmesi gerektiğine dikkat çeken Op. Dr. Yasir Gözü,

“Örneğin Hemoroid hastalığının 4 evresi bulunuyor. Tedavi ertelendikçe var olan hemoroid memelerinin boyutlarında değişme ve akabinde hastanın şikayetlerinde de artış gözleniyor. İleri derecede hemoroide sahip olan hastaların yaşadığı ağrıların dayanılmaz boyuta ulaştığını söylemek mümkün. Ameliyatlı tedaviler sırasında yaşanabilecek olan komplikasyonlar nedeniyle genellikle pek çok hasta, tedavi olmayı erteliyor ve hastalığın ilerlemesine izin veriyor. Oysa günümüzde bütün hemoroid evreleri, başarı oranı yüksek bir şekilde ameliyatsız tekniklerle tedavi edilebiliyor. Bu nedenle ameliyat korkusu yaşamadan ve ertelemeden en kısa sürede makat hastalıklarının tedavi edilmesi, kişinin yaşam konforu için de ziyadesiyle önemli.”