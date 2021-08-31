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Alişan: Yeğenlerim için hedeflerim var

Alişan: Yeğenlerim için hedeflerim var Tan Taşçı, cumartesi günü verdiği konser sonrası şehirde gezmek için kaldı ve önceki akşam da Alişan’ın konserine dinleyici olarak katıldı.
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