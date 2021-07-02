Alişan ve Buse Varol hastaneden ayrılmıyor!

Geçtiğimiz günlerde Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmıştı. Durumu ağırlaşınca Maslak 'ta özel bir hastane de yoğun bakıma alınan ve entübe edilen 41 yaşındaki Tektaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Alişan, eşi Buse Vrol ile birlikte, aynı zamanda menajeri olan kardeşinden gelecek iyi haber leri bekleyen hastane önünden ayrılmıyor.

Buse Varol, hastane bahçesinde yaptığı paylaşıma, "Tam kapının önünde bekliyoruz ve bizi hissettiğini biliyoruz canım Selçuk'um. Tam da odanın karşısında kalp var. Dualarımız seninle. Şifan bol olsun canım kardeşim" notunu yazdı.

SELÇUK TEKTAŞ'IN SON DURUMU

Yaşar İpek, bir süredir hastanede koronavirüs tedavisi gören ve durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınan Selçuk Tektaş hakkında Alişan'dan bilgi almıştı. Müjdeli bir haber veren İpek, doktorların sıkı takipte olduğu Selçuk Tektaş'ın bazı reaksiyonlar gösterdiğini söylemişti: Çok şükür güzel birkaç haber var. Doktorların dört gözle bekledikleri bazı reaksiyonlar var ve Selçuk bunları gerçekleştirmiş. Yaşar İpek, "Selçuk'un bu durumu tedavinin gelişimi açısından çok önemli, o yüzden hepimiz dua edelim" şeklinde konuşmuştu.