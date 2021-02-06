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Alişan ve Buse Varol çiftinden güzel haber geldi!

06 Şubat 2021 Cumartesi - 12:54 | Son Güncelleme : 06 02 2021 - 12:54

Ünlü şarkıcı Alişan ikinci kez baba oldu. Alişan, kızı Eliz’in fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak “Geldi babasının aşkı geldi çok şükür” notunu düştü.


Alişan-Buse Varol çiftinin ikinci çocukları Eliz bu sabah dünyaya geldi. 
 
Alişan, “Geldi babasının aşkı geldi çok şükür” notuyla müjdeli haberi sosyal medya hesabından verdi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Alişan Buse Varol bebek
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