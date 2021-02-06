06 Şubat 2021 Cumartesi
İSTANBUL
10°C / 7°C
GALERİ
VİDEO
BIST
1.527
-0.50
EURO
8,5130
-0.44
USD
7,0580
-1.09
ALTIN
411,440
-0.05
CANLI BORSA
ÇALIŞMA HAYATI
Emekli
Çalışan Hakları
Personel Alımı
Uzmana Sor
KOBİ
Memur
GÜNDEM
ŞAMPİY10
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
MAGAZİN
OYUN
TÜMÜ
ANA SAYFA
BUGÜNKÜ VATAN
ÇALIŞMA HAYATI
VİDEO
FOTO GALERİ
MAGAZİN
NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNDEM
ŞAMPİY10
DÜNYA
EKONOMİ
FİNANS
YAŞAM
KORONAVİRÜS
EĞİTİM
KONUT-EMLAK
OTOMOBİL
CANLI SKOR
SAĞLIK
TV REHBERİ
ASTROLOJİ
HAVA DURUMU
TEKNOLOJİ
KÜLTÜR & SANAT
ÜYELİK
İLETİŞİM
KÜNYE
REKLAM
BASIN - İLAN
WEB BİLDİRİMLERİ
Haberler
»
Magazin Haberleri
»
Alişan ve Buse Varol çiftinden güzel haber geldi!
Alişan ve Buse Varol çiftinden güzel haber geldi!
06 Şubat 2021 Cumartesi - 12:54
| Son Güncelleme : 06 02 2021 - 12:54
Ünlü şarkıcı Alişan ikinci kez baba oldu. Alişan, kızı Eliz’in fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak “Geldi babasının aşkı geldi çok şükür” notunu düştü.
SONRA OKU
Alişan-Buse Varol çiftinin ikinci çocukları Eliz bu
sabah
dünyaya geldi.
Alişan, “Geldi babasının aşkı geldi çok şükür” notuyla müjdeli
haber
i sosyal medya hesabından verdi.
ETİKETLER
Alişan
Buse Varol
bebek
SON HABERLER
Lerzan Mutlu'yu tehdit edenler hakkında karar çıktı!
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen: Ruhum istiyorsa yapıyorum
Burcu Binici de olaya dahil oldu! Hatice'ye yanıt: Herkes kendi hayatına baksın!
Phoebe Bridgers: Marilyn Manson bana evinde...
Feghouli ve İrfan Can'dan derbi öncesi paylaşım
Flaş Galatasaray açıklaması! 'Gülüyoruz'
Günün En Çok Oynanan Maçları
Moda dünyasında tabuları yıkan 11 manken
En çok gişe yapan Türk filmleri
Çizgi film karakterlerinin tıpatıp aynısı olan bu insanlara çok güleceksiniz
ANA SAYFA
SON DAKİKA
BUGÜNKÜ VATAN
YAZARLAR
VİDEO
FOTO GALERİ
RAMAZAN
SEÇİM 2014
GÜNDEM
ŞAMPİY10
DÜNYA
EKONOMİ
FİNANS
YAŞAM
MAGAZİN
TEKNOLOJİ
SAĞLIK
EĞİTİM
KONUT & EMLAK
OTOMOBİL
OTO İLAN
CANLI SKOR
TV REHBERİ
SİNEMA
ASTROLOJİ
VATAN KİTAP
PAZAR VATAN
VATAN V2
HAVA DURUMU
KARE BULMACA
MAILBOX
YARIŞSANA
OYUN PARKI
TOP 100
ÜYELİK
İLETİŞİM
KÜNYE
REKLAM
PROMOSYON
HABER
AÇILIŞ SAYFAM YAP
FAVORİLERİME EKLE
RSS
Basın İlan Kurumu Vatan Gazetesi
©Copyright 2014
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları
gazete
ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.