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Alişan kardeşinin vefatından sonra ilk kez sahneye çıktı!
Koronavirüs nedeniyle 38 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş'ı toprağa veren Alişan, zor günler geçirdi. İki çocuk babası şarkıcı, dün akşam Kıbrıs’ta sevenleriyle buluştu. Sahnede duygusal bir konuşma yapan Alişan, ağlamamak için kendini zor tuttu.
Koronavirüs nedeniyle 20 gün boyunca özel bir hastanede tedavi gören Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş temmuz ayında hayatını kaybetti. İki çocuk babası Selçuk Tektaş'ın ani ölümü ailesi ve dostlarını yasa boğdu.