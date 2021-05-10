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Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol'un hesabını çaldılar!

10 Mayıs 2021 Pazartesi - 9:38 | Son Güncelleme : 10 05 2021 - 9:38

Şarkıcı Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, önceki gece Instagram hesabından takipçilerine bir banka hesabına para yatırmaları için çağrıda bulunmaya başladı. Kısa süre sonra Varol'un hesabının çalındığı ortaya çıktı. Sonrasında hesabını geri alan Varol, konuyla ilgili açıklama yaptı.


Posta'nın haberine göre; sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Buse Varol, önceki gece Instagram hesabından takipçilerine bir banka hesabına para yatırmaları için çağrıda bulunmaya başladı. Kısa süre sonra Varol'un hesabının çalındığı ortaya çıktı.
 
"HESABIMI GERİ ALDIM"
 
İki çocuk annesi Buse Varol, sabah yaptığı açıklamada; "Gece iki de hack'lendim. O saatten beri uyumadım. Hesabımı geri aldım. Siber suçlara şikayet ettik. Bu suçu işleyen yaşları küçük, üç beş kişinin fotoğraflarına kadar tüm bilgileri elimde. Pazartesi hepsini açıklayacağım" dedi.
 
Öte yandan hacker'lar Alişan'a da "Eşinizin hesabı elimizde" diye mesaj atmış.
 
"İSTEDİĞİM HER ŞEYE SAHİP OLDUM"
 
Burak ve Eliz adında iki çocuğu olan Buse Varol, geçtiğimiz haftalarda, "Evlenmeden önce de bu imkanlara sahip miydin?" sorusuna yanıt vermişti.
 
Varol, "İmkan' derken neyi kastettiniz bilmiyorum ama hayatımın her döneminde istediğim her şeye sahip oldum. (Maddi ve manevi...) O yüzden sanırım cevabım; evet ama tabii ki evlendikten sonraki sahip olduğum en iyi şey; aşk... Umarım merakınızı giderebilmişimdir, sevgiler..." ifadelerini kullanmıştı.
 

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Alişan Buse Varol hesabı çalındı
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