Alişan'ın kuliste yaptıkları şaşırttı

Alişan sunduğu program sonrası kuliste yaptığı ile şaşırttı. Ünlü isim o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

'Kötü enerji'den kurtulmak isteyen Alişan, sunduğu program sonrası kuliste kurşun döktürdü. 'Gözünüz çıksın' diyen Alişan, o anları sosyal medyadan paylaştı.

Alişan dün Demet Akalın ile yaptığı program sonrası kuliste kurşun döktürdü. Çok fazla nazara geldiğini söyleyen türkücü, o anları sosyal medyadan paylaştı.

Alişan, “Kötü enerjilerden kurtulacağım inşallah. Allah o pis gözlerin hepsini uzak etsin benden ve sevdiklerimden” dedi. Alişan, “Kötü enerjilerden kurtulacağım inşallah. Allah o pis gözlerin hepsini uzak etsin benden ve sevdiklerimden” dedi.

Alişan, Haziran 2020’de eşi Buse Varol ve oğulları Burak ile Çeşme’ye tatile giderken araçları ile kaza geçirmişti. Ailece ölümden dönmüşlerdi.