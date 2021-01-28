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Alişan'ın kuliste yaptıkları şaşırttı

28 Ocak 2021 Perşembe - 11:39 | Son Güncelleme : 28 01 2021 - 11:39

Alişan sunduğu program sonrası kuliste yaptığı ile şaşırttı. Ünlü isim o anları sosyal medya hesabından paylaştı.


'Kötü enerji'den kurtulmak isteyen Alişan, sunduğu program sonrası kuliste kurşun döktürdü. 'Gözünüz çıksın' diyen Alişan, o anları sosyal medyadan paylaştı.

Alişan dün Demet Akalın ile yaptığı program sonrası kuliste kurşun döktürdü. Çok fazla nazara geldiğini söyleyen türkücü, o anları sosyal medyadan paylaştı.

Alişan, “Kötü enerjilerden kurtulacağım inşallah. Allah o pis gözlerin hepsini uzak etsin benden ve sevdiklerimden” dedi.

 

Alişan, Haziran 2020’de eşi Buse Varol ve oğulları Burak ile Çeşme’ye tatile giderken araçları ile kaza geçirmişti. Ailece ölümden dönmüşlerdi.

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