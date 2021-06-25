Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş yoğun bakımda! 'Durumu kritik'
25 Haziran 2021 Cuma - 8:18 | Son Güncelleme : 25 06 2021 - 8:18
Alişan’ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş’ın durumu ciddiyetini koruyor. Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumunu anlattı. Şarkıcı, kardeşinin sağlık durumu hakkındaki sorulara “Durumu çok kritik, dua istiyoruz” diye yanıt verdi.
Ünlü şarkıcı, dün eşi Buse Varol
ve annesi Suzan Tektaş’la birlikte hastanedeydi. Aile, doktorlardan müjdeli bir haber
alabilmek için hastanenin kapısından ayrılmadı.
Selçuk Tektaş’ın gözyaşlarına boğulan eşi Merve Tektaş’ı Alişan ve annesi teselli etmeye çalıştı.
Şarkıcı, kardeşinin sağlık
durumu hakkındaki sorulara “Durumu çok kritik, dua istiyoruz” diye yanıt verdi. (Hürriyet)