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Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş yoğun bakımda! 'Durumu kritik'

25 Haziran 2021 Cuma - 8:18 | Son Güncelleme : 25 06 2021 - 8:18

Alişan’ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş’ın durumu ciddiyetini koruyor. Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumunu anlattı. Şarkıcı, kardeşinin sağlık durumu hakkındaki sorulara “Durumu çok kritik, dua istiyoruz” diye yanıt verdi.


Ünlü şarkıcı, dün eşi Buse Varol ve annesi Suzan Tektaş’la birlikte hastanedeydi. Aile, doktorlardan müjdeli bir haber alabilmek için hastanenin kapısından ayrılmadı.
 
Selçuk Tektaş’ın gözyaşlarına boğulan eşi Merve Tektaş’ı Alişan ve annesi teselli etmeye çalıştı.
 
Şarkıcı, kardeşinin sağlık durumu hakkındaki sorulara “Durumu çok kritik, dua istiyoruz” diye yanıt verdi. (Hürriyet)
 

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Alişan Selçuk Tektaş Alişanın kardeşi
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