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Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı
Sanatçı Alişan'ın 4 haftadır yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti. Tektaş, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.
Şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş'ın Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.