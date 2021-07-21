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Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı

Sanatçı Alişan'ın 4 haftadır yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti. Tektaş, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı Şarkıcı  Alişan'ın kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş'ın Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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