Alişan'ın kardeş acısı! Selçuk Tektaş'ın mezarını her gün ziyaret ediyor

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüse yakalanmış ve bir ay yoğun bakımda kalmıştı. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Selçuk Tektaş, 21 Temmuz Çarşamba günü Teşvikiye Camii’nde kılınan namazın ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Selçuk Tektaş'ı o günden beri yalnız bırakmayan Alişan, her gün kardeşinin mezarı başına gidip dua ediyor.