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Alişan'ın kardeş acısı! Selçuk Tektaş'ın mezarını her gün ziyaret ediyor

26 Temmuz 2021 Pazartesi - 10:55 | Son Güncelleme : 26 07 2021 - 10:55

Alişan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ın mezarını her gün ziyaret edip, dua okuyor.


Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüse yakalanmış ve bir ay yoğun bakımda kalmıştı. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Selçuk Tektaş, 21 Temmuz Çarşamba günü Teşvikiye Camii’nde kılınan namazın ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.
 
Selçuk Tektaş'ı o günden beri yalnız bırakmayan Alişan, her gün kardeşinin mezarı başına gidip dua ediyor.
 
KİMSEYLE KONUŞMUYOR
 
Dün yine bir arkadaşıyla kardeşinin mezarına giden Alişan'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Ünlü şarkıcının kimseyle konuşmadığı, her gün defalarca tek başına kardeşinin mezarına geldiği öğrenildi.
 
Çarşamba günü kardeşini toprağa veren Alişan, Selçuk Tektaş için her gün dua okuyor ve okutuyor. Kardeşinin mezarını düzenletip çiçekler ektiren Alişan'ın sık sık mezarlığa gittiği zamanın çoğunu orada geçirdiği öğrenildi.
 
YARIN MEVLİT OKUYACAK
 
Alişan kardeşi Selçuk Tektaş için yarın mevlit okuyacağını sosyal medya hesabından duyurdu: Merhum kardeşim Selçuk Tektaş’ın 7. gecesi sebebiyle mevlit programımız 27.07.2021 Salı günü akşam namazından sonra Teşvikiye Camii’nde yapılacaktır.  (Fotoğraf: MagazinBurda)

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