Alişan herkesten gizledi! 6 aylık süre geçince...

Ünlü şarkıcı Alişan'ın 3 yıl önce 'Ölümden döndüm' diyerek anlattığı Liposuction 'Yağ aldırma' ameliyatıyla ilgili şikayette bulunduğu dosya karara bağlandı. Savcılık Alişan'ın 6 aylık şikayet süresini geçtiğini belirterek dosyaya takipsizlik verdi.Alişan 3 yıl önce göbeğindeki yağları aldırmak isterken ölümden döndü. Yaşadığı olayı herkesten gizleyen şarkıcı, yasal yollara başvurarak hayatını tehlikeye attığını savunduğu doktordan şikayetçi olarak savcılığa başvurdu.Eşi hamile olduğu sırada kilo aldığı için göbeğindeki yağları aldırmak isteyen Alişan yaşadıklarını şu şekilde anlatmıştı:

"3 yıl önce kilo aldım ve göbeğim fazlalaştı. Doktor arkadaşım bana 'Abi sana liposuction yapalım. 1 ay içinde hem göbeğin hem de yağların gider. Arkadaşım ve sevdiğimiz biri olduğu için güvendik. 3 sene önce ocak ayının ikinci haftasında ameliyat oldum. Normalde o ameliyat 2-2,5 saat sürer ama ben tam 5,5 saat ameliyatta kaldım."