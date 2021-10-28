Alişan'dan 'ayrılık' yanıtı!

2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol , Şubat 2019'da oğulları Burak'ı kucaklarına almıştı. Ünlü çiftin ikinci bebekleri Eliz, geçtiğimiz şubat ayında dünyaya gelmişti. Kardeşi Selçuk Tektaş’ın vefatından sonra zor günler geçiren 45 yaşındaki şarkıcı ile Buse Varol’un boşanacağı iddia edilmişti. Alişan, haklarında çıkan iddiaya ilk kez yanıt verdi.

Ayrılık dedikodularını kesin bir dille yalanlayan Alişan, "25 senedir çok şey yaşadım. Başarılı olduğum, başarısız olduğum anlar oldu. Ben artık bambaşka bir adam oldum" dedi.

"BU HABERLERLE UĞRAŞIYORUM"

Ünlü şarkıcı, "Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. O hastalık bizim başımızda geldi ve ben kardeşimi kaybettim. Hiçbir zaman geçmeyecek bir acı bu. Şimdi ailem için yaşıyorum, yeğenlerim için çalışıyorum" şeklinde konuştu.Alişan, "Kendimi toparlamaya çalışıyorum derken bu haberlerle uğraşıyorum. Eşim, ailem, herkes çok üzülüyor bu haberlere. Yalan haberi yalanlamak beni gerçekten üzüyor. Böyle bir şey yok. Bunun olmadığını çıkıp söylemek, bu acım varken üzüyor" ifadelerini kullandı.

NAZAR BONCUKLU PAYLAŞIM

Alişan, eşi Buse Varol ile çekilmiş fotoğrafını nazar boncuğu emojisiyle paylaşmıştı. Buse Varol da fotoğrafı alıntılayarak "Canım kocam" notunu düştü.