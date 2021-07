Alişan'dan acı veda: Ben şimdi sensiz ne yapacağım

38 yaşındaki Selçuk Tektaş için dün Teşvikiye Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Kardeşinin cenazesini omuzlayan Alişan, taziyeleri kabul ederken de ayakta durmakta güçlük çekti.

Selçuk Tektaş’ın eşi Merve Tektaş, annesi Suzan Tektaş, babası Mehmet Tektaş, kızları Ceylan-Eyşan, cenaze boyunca gözyaşlarına hâkim olamadı. Kardeşinin cenaze bilgilerinin anons edildiğini duyan Alişan, Tektaş’ın Fenerbahçe bayrağıyla örtülü tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Selçuk Tektaş’ın cenazesi Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

KARDEŞİNE VEDA ETTİ

Kardeş acısıyla sarsılan Alişan, duygularını sosyal medya hesabından paylaştı. 'Ben şimdi sensiz ne yapacağım' diyen Alişan, 'Abim bizi öksüz bıraktım gittin.. Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın her şeyimdin. Ben şimdi sensiz ne yapacağım… Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi… Allah’ım seni bizden daha çok istedi yanına aldı. 2 çocuğum,2 yeğenim vardı şimdi 4 çocuğum var artık. Sen rahat uyu Eyşanım, Ceylanım, Merve’m bana emanet. Seni çok seviyorum abim. Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim. Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk’um… Seni çok seviyorum Allah’ım mekanını cennet eylesin İnşallah.' mesajını yayınladı.