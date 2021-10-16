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Alişan'a velilerden tepki! Okulun önünde...
Alişan, geçtiğimiz temmuz ayında hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ın çocuklarına sahip çıkıyor. Ünlü şarkıcı, yeğenlerini okuldan bile almaya kendisi gidiyor. Ancak Alişan'ın geçtiğimiz günlerde okul önündeki bir hareketinin, diğer velilerin tepkisine neden olduğu iddia edildi.
Temmuz 2021'de aynı zamanda menajeri olan kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan, kendisine emanet edilen yeğenlerine kol kanat germeye devam ediyor.