Alinur Aktaş koronavirüse yakalandı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Covid-19 testinin pozitif çıktığını, evde karantinada olduğunu duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, bugün yaptırdığım COVİD-19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Hamdolsun genel durumum iyi, evde istirahat ediyorum. İlgi gösteren herkese çok teşekkür ederim. Temasta olduğum kişilerin tedbir almasını rica ediyorum. Sağlıklı günler dilerim" dedi.