Alinur Aktaş kimdir? Bursa Büyükşehir Belediye başkanı Alinur Aktaş, nereli, kaç yaşında? Bursa Büyükşehir Belediyesi hangi partinin?

MasterChef Türkiye'de 14. hafta heyecanı kıyasıya yaşanırken haftanın ilk eleme adayı kırmızı takımdan çıktı. Gözler haftanın 2. dokunulmazlık oyununu çevrilirken, izleyiciler Bursa’da gerçekleştirilen çekimler için sabırsızlanıyor. Dokunulmazlık oyunun bu haftaki konukları arasında Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş da var. Peki, Alinur Aktaş kimdi? Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş, nereli kaç yaşında?

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkan yarışmacılar, dokunulmazlık ve eleme yarışmalarında ter döküyor. Bursa’da gerçekleştirilen çekimlere bu hafta Bursa Belediye başkanı Alinur Aktaş da katıldı. Peki, Alinur Aktaş kimdir?

ALİ NUR AKTAŞ KİMDİR?

1970 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğan Alinur Aktaş, ilk orta ve lise tahsilini İnegöl'de tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar İnegöl Mobilya Sanayisinde özel sektörlerde üst düzey yöneticilik yapan Aktaş, 2004 yılında siyasi kariyerine adım attı.

SİYASİ KARİYERİ

Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasete atıldı. 28 Mart 2004 seçimlerinde İnegöl Belediye Başkanlığı görevine seçildi. İnegöl AVM, Yeni Pazaryeri, İnegöl TOKİ Konutları, İnegöl Mobilya Organize Sanayi Bölgesi, İnegöl Kent Müzesi gibi birçok yenilik Alinur Aktaş döneminde İnegöl kentine kazandırılmış; İnegöl, Güney Marmara'nın ikinci büyük kenti olmuştur. Recep Altepe'nin istifa etmesi üzerine Belediye meclisinde yapılan seçimle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Evli ve iki çocuk babası olan Alinur Aktaş, İngilizce bilmektedir.

Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Partili bir belediyedir.