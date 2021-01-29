Aline Skaf cipini polislerin üstüne sürdü! Ölü ve yaralılar var...

Suriye'de mülteci olarak yaşayan Kaddafi'nin gelini dehşet saçtı. Aline Skaf’ın cipini polislerle yayaların üstüne sürmesiyle 4 kişi yaralandı, 1 kişi öldü. Daha önce de birçok olaya karışan Aline Skaf’ın trafikte dehşet saçmasına rağmen tutuklanmaması tepkilere neden oldu.

Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi 20 Ekim 2011’de ülkesindeki ayaklanmalar sırasında öldürülmüştü. Kaddafi’nin beşinci oğlu olan Hannibal Kaddafi ve eşi Aline Skaf ise 2011’de Libya ’dan kaçarak Suriye ’den sığınma hakkı kazanmıştı. Ancak Hannibal Kaddafi 2015’te kaçırılarak Lübnan’da tutuklanmıştı. Daha önce birçok olaya karışan Alina Skaf ise halen yaşamını sürdürdüğü Suriye’yi de karıştırdı. Suriye’nin başkenti Şam ’da bir polis, cipini yanlış yere park eden Skaf’a kestiği cezanın makbuzunu vermek için kadına yaklaştı. Ceza makbuzunu görünce çılgına dönen Aline Skaf’ın başka bir araçta bulunan korumaları bu polise saldırdı.

‘Hepinizi ezerim’

Bunun üzerine olay yerine takviye polis ekipleri geldi. Aline Skaf da aracını polislerin ve olay yerinde bulunan yayaların üstüne sürdü. Cipin çarptığı 2’si polis 5 kişi yaralandı. Yaralılardan eczacılık öğrencisi Ruma Ammar öldü. Korumalar, polisleri ve etraftaki yayaları döverken, Skaf da çevredekilere “Sizi ezerim” diye bağırdı. Ancak Skaf bu sırada Suriyeli bir üst düzey rejim yetkilisinin ortaya çıkıp polisleri geri çekmesiyle olay yerinden kaçıp gitti. Skaf’ın tutuklanmamasına sosyal medyada tepki gösteren Suriyeliler, “Bu kadın siyasi mülteci olarak yaşadığı ülkede insanları eziyor sonra da serbest bırakılıyor, adalet nerede” dedi.

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