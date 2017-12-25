Alina Boz kimdir? Sorusu gündemde çok fazla araştırılan konular arasında yer alıyor. Başarılı ve güzel oyuncu Alina Boz sevgili olduğu kişilerle de sıkça gündeme geliyor. İşte Alina Boz'un hayatına dair merak edilenler haberimizde...

Alina Boz gündemin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Murat Boz ile soyadı benzerliği bulunan Alina Boz'un akrabalığı bulunmuyor. Alina Boz'un kaç yaşında olduğu, kariyeri, eğitimi, özel hayatı merak ediliyor. İşte yanıtları...

ALİNA BOZ KİMDİR?

14 Haziran 1998 yılında Moskova’da doğdu. İlk olarak Cesur Hemşire dizisinde Canan olarak rol alan Alina Boz, Paramparça dizisinin Hazal'ı olarak parladı. Ata Demirer ve Justin Bieber ile Avea reklamlarında bulunan genç oyuncu reklam filminde yer aldı. Soyadından dolayı Murat Boz ile akrabalığı olduğu yazılan Alina Boz, Murat Boz ile 2010 yılında Heygırl dergisinin kapak yüzü oldu. Star TV'de yayınlanan ve popüler dizilerden biri haline gelen Paramparça'da Nurgül Yeşilçay, Erkan Petekkaya ve Ebru Özkan gibi isimlerle beraber rol aldı. 2017 yapımı Sevda’nın Bahçesinde Defne karakterine hayat verdi. Şimdi ise Vatanım Sensin dizisinde rol alıyor.