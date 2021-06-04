Alina Boz'dan evlilik açıklaması!

Sanat, iş ve medya olmak üzere 3 kategoride toplam 35 ödülün sahibini bulduğu Quality Ödül Töreni, geçtiğimiz gün Portaxe’de düzenlendi. Oyuncu Alina Boz, güzelliği ve zarafetiyle ödül töreninin en dikkat çekici isimlerden oldu.

'Maraşlı' dizisinin yıldızı Alina Boz, siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı. Rol aldığı dizinin final yapacağı dedikodularıyla ilgili konuşan oyuncu, "Dedikodulardan bugün haberim oldu. Benim duyduğum bir şey yok. Yapım ekibi gerekli açıklamayı yapacaktır" dedi.

'Aşk 101' dizisiyle ilgili de konuşan Alina Boz, "İkinci sezon çekimlerine başladık. Onun heyecanı var. İzleyici çok sevdi. İkinci sezon daha da iyi olacak" şeklinde konuştu.

'EVLİLİK' CEVABI!

Kendisinden 17 yaş büyük sevgilisi Mithat Can Özer'le evleneceği dedikoduları sorulan 22 yaşındaki güzel oyuncu, "Öyle bir şey hiç konuşmadık. Doğru değil" karşılığını verdi.