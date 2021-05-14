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Alina Boz'dan 1 milyon TL'lik anlaşma!

14 Mayıs 2021 Cuma - 10:52 | Son Güncelleme : 14 05 2021 - 10:52

Yeni reklam kampanyasıyla ekranlarda olan oyuncu Alina Boz'un, 1 milyon TL'lik anlaşmaya imza attığı öğrenildi.


'Paramparça' dizisiyle yıldızı parlayan Alina Boz, kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Yeni dizisi 'Maraşlı'da Burak Deniz’le iyi bir ikili olan genç oyuncu, markaları da peşinden koşturuyor. Birçok markadan teklif alan Boz, milyonluk bir anlaşmaya imza attı.
 
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Duru markasının yeni yüzü olan güzel oyuncu, duyduğuma göre bu anlaşma için 1 milyon TL aldı. Çekimleri geçtiğimiz hafta Bursa’da yapılan reklam filmi, önceki gün yayına girdi.
 
Alina Boz, yaz boyunca markanın kampanyası için farklı reklam filmleriyle ekranlara gelecek.

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