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Alımı da satışı da yasak! Hepsi baskında ele geçirildi

28 Ocak 2021 Perşembe - 16:15 | Son Güncelleme : 28 01 2021 - 16:19

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine baskın düzenledikleri müştemilatta çok sayıda alımı ve satımı yasaklanmış hayvan ele geçirdi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine bir müştemilata baskın düzenledi.
 
Yapılan operasyonda 2 adet savanma monitör, 4 adet cüce monitör (varan), 2 adet varanüs glauerti, 10 adet pacman kurbağası, 5 adet terribilis kurbağası, 2 adet yetişkin taç geko, 9 adet taç yavru geko, 2 adet amazon süt kurbağası, 3 adet tinçtorius kurbağası, 1 adet yeşil ağaç gekosu olmak üzere toplam 40 adet canlı hayvan ele geçirildi.
 
 
Müştemilatta yakalanan bir kişi hakkında “nesli tükenmekte olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşmeye muhalefet” suçundan işlem yapıldı. Ele geçirilen hayvanlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi. Milliyet
 

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