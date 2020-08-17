Alım satımda yeni dönem başlıyor! Kağıt tapu tarih olacak

Türkiye'de tapu senedi sayısı 200 milyonu geçti. Alım-satımda yeni dönem başlıyor. Türkiye'deki bütün tapu senetlerinin kayda geçilip 2021'de tamamlanmasıyla birlikte alım ve satımda artık kağıt tapuları taşımaya ve proje tamamlandığında ıslak imzalı belgelerin fiziki arşivden çıkarılmasına gerek kalmayacak.

Türkiye genelindeki tapu senedi sayısı 200 milyonu geçti. Cumhurbaşkanlığı Programı kapsamında, "tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kaydı" belgeleri e-devlet üzerinden alınmaya başlarken, alım-satımda da yeni dönem başlıyor.

Türkiye'deki bütün tapu senetlerinin Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne (TAKBİS) kayıt çalışmalarının 2021'de tamamlanmasıyla birlikte alım ve satımda kâğıt tapuları taşımaya gerek kalmayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum proje tamamlandığında ıslak imzalı belgelerin fiziki arşivden çıkarılmasına gerek kalmayacağını söyledi.

TAPU SAYISINDA CİDDİ ARTIŞ