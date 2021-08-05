Alıç sirkesinin faydaları nelerdir? Alıç sirkesi neye iyi gelir, ne kadar tüketilmelidir?

Alıç meyvesi, çok fazla bilinmese de alıç sirkesi ve faydaları her geçen gün daha da dikkat çekiyor. Dünyanın dört bir yanında şifa amacı ile kullanılmasının yanı sıra lezzet verici olarak da çok sık tercih edilen sirke, çok büyük ağaçlarda yetişen alıç meyvelerinden elde edilir.

Alıç Sirkesinin Faydaları Nelerdir?

Alıç sirkesi, pek çok farklı alanda kullanılabilen bir üründür. Tedavi edici olarak değilse de, destekleyici olarak kullanılması önerilen bu doğal ürün, doğanın şifasını evlere getirir. İçindeki bulunan doğal alıç meyvelerin ve mayanın etkisi ile vücuda iyi gelen alıç sirkesinin kullanımı çok kolaydır.

Günlük salataların içinde ya da tek olarak içilerek de vücuda alınabilir. Alıç sirkesinin insan vücuduna, saçına ve cilde pek çok faydası vardır. Aynı zamanda alıç sirkesinin metabolizmayı hızlandırıcı etkisi olduğu için kilo vermeye de yardımcı olur. Alıç sirkesi, A, B1, B2 ve C gibi çok önemli vitaminleri içerir. İdrar söktürücü bir etkisi olduğu için vücuttan ödemin atılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda da şişkinliği gidermeye yardımcı olur.

Alıç Sirkesi Neye İyi Gelir?

Alıç sirkesi, mide rahatsızlıklarının hafifletilmesine yardım eder. Bu sirke, hazımsızlık ve mide kramplarını hafifletmek için de kullanılabilir. Mide asit salgısı düzensizliklerinin rahatlamasına da destek verir. Kronik rahatsızlıklarda hekim görüşü alınarak kullanılması gerekir.

Kolesterolü düzenlemeye yardım eder. Alıç sirkesi, kötü kolesterolü düşürür ve iyi kolesterolü yükseltir.

Yüksek tansiyonu kısa süre içinde dengeler.

Alıç sirkesi, damar sertliği rahatsızlığı olan kişiler tarafından da sıkça tüketilir. Alıç sirkesi damar açma konusunda mucizevi bir etki yaratmaz. Ama alıç sirkesinin kalbe faydaları arasında kalp kaslarını güçlendirme, kan dolaşımını hızlandırma, damar genişletme ve damar açılmasına yardımcı olma gibi etkenler sayılır. Ama bu ürün tedavi amaçlı değil, düzenli tedaviye ek olarak kullanılabilir.

Rahatlatıcı bir etki sunar ve bu sirke, anksiyete ataklarına etki ederek hızlı bir şekilde kişiyi yatıştırır.

Alıç Sirkesi Ne Kadar Tüketilmelidir?

Zayıflamak için alıç sirkesinin haftada 3 gün tüketilmesi yeterlidir. Vücut sirkeye alıştıktan sonra ise haftada 5 gün alıç sirkesi tüketilebilir. Düzenli kullanımda ise, kısa bir zaman içinde gözle görülür bir fark elde edilir. Alıç sirkesi, gün içinde ihtiyaca göre farklı oranlarda tüketilebilir. Fakat aç ya da tok karnına da içilebilen sirkenin iki dozu arasında ortalama olarak 8 saat ara olması gerekir.

Su ile karıştırılarak tüketilmesi önerilen bu karışım, günde bir ya da iki defa tüketilebilir. Bir çay bardağı suya bir tatlı kaşığı kadar alıç sirkesi eklenebilir. Salatalara bu sirke konulacaksa da su ile seyreltilerek az miktarda eklenmesi gerekir. Çok yoğun ve etkili bir yapısı olan alıç sirkesinin çok fazla kullanılması ise, tansiyon düşüklüğü gibi istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle de önerilen miktarların üzerine çıkılmaması gerekir. Alıç sirkesini, sek olarak içmek ise asidik formu nedeni ile çeşitli mide sorunlarına yol açabileceği için tavsiye edilmez.