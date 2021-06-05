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Alibeyköy Barajı'na giren 15 yaşındaki genç boğuldu

Vedat BAYRAKTAR- Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)  |  05 Haziran 2021 Cumartesi - 20:21 | Son Güncelleme : 05 06 2021 - 20:21

Alibeyköy Barajı'na giren 15 yaşındaki Adil Halife boğuldu. Gencin cansız bedeni Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


15 yaşındaki Adil Halife, bir arkadaşıyla Alibeyköy Barajı'na geldi. Baraja giren Halife, gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve su altı ekipleri sevk edildi. Su altında yapılan üç saatlik çalışma sonra Adil Halife bulundu. Durumdan haberdar olan gencin ailesi ve yakınları da olay yerine geldi. Sudan çıkarılan Halife'yi gören yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerinden hazır bekleyen ambulansa alınan Adil Halife'ye sağlık ekipleri kalp masajı yaptı. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Adil Halife burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 
 

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