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Alibaba'ya soruşturma! Nedeni...

AA |  24 Aralık 2020 Perşembe - 11:54 | Son Güncelleme : 24 12 2020 - 11:54

Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi (SAMR), e-ticaret devi Alibaba hakkında tekelcilik soruşturması başlattı.


SAMR tarafından yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın Alibaba'nın  şüphelenilen bazı tekelci faaliyetlerinin araştırılması için açıldığı kaydedildi.
 
Soruşturma kapsamında, şirkete bağlı finans kuruluşu Ant Grup'un  yöneticileri ifade vermeye çağırıldı.
 
Ant Grup'tan yapılan açıklamada, piyasa düzenleyicisi SAMR ile iş  birliği yapılacağı bildirildi.
 
SAMR'ın bu adımı iktidardaki Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) hızla  büyüyen teknoloji sahasını kontrol etme çabası olarak yorumlanırken, partinin  özellikle bu alandaki tekelcilikle mücadele kapsamında girişimlerini artırması  bekleniyor.
 
Çinli yetkililer, Alibaba'nın Ant Grup için planladığı 37 milyar dolar  değerindeki halka arzı da geçen ay durdurmuştu.
 
SAMR, 14 Aralık'ta, bazı satın almalarda onay istemedikleri için  e-ticaret devi Alibaba ve Tencent Holdings'i 76 bin 500'er dolar para cezasına  çarptırmıştı.
 
Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, 59 milyar dolarlık serveti ile Çin'in en  zengin girişimcisi olarak öne çıkıyor.
 
  
 
 
 

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