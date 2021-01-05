Alibaba'nın kurucusu Jack Ma ile ilgili video şok etkisi yarattı

Çinli internet şirketi Alibaba'nın kurucusu, iş adamı Jack Ma'nın ekim ayında Çin'deki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu bankalarını eleştiren bir konuşma yapmasının ardından gizemli şekilde ortadan kaybolduğu iddia edilmişti. Bu iddianın ardından Ma'nın öldürüleceği veya hapse atılacağının tahmin edildiği bir video, sosyal medyada yüzlerce hesap tarafından paylaşıldı.

Newsweek'in haberine göre, 2014'te Çin'den kaçarak ülkedeki yolsuzluk iddialarının detaylarını ortaya çıkaran Guo Wengui, 2019'da finans ve işletme video kanalı Real Vision'a yaptığı konuşmada Ma'nın geleceği hakkında öngörüde bulundu.

Wengui'nin Ma'nın öldürüleceği veya hapse atılacağı yorumunu yaptığı video, sosyal medyada gündem oldu.

Video'da Wengui, Ma'ya atıfta bulunarak Çin'de tüm milyarderler için "hapse girmek veya ölmek" gibi 2 seçenek olduğunu kaydediyor.

Söz konusu videoda program sunucusu Kyle Bass'ın "Yani ya hapse girecek ya da ölecek" sorusunu yöneltmesi üzerine Wengui, Ma'nın şirketi Ant Grup'un ülkenin bankacılık sistemine meydan okuduğu ve Çin için büyük bir soruna yol açtığını anlatıyor.

Wengui'nin söz konusu açıklamalarının ardından çok sayıda kullanıcı Çin'e Ma'nın akıbetiyle ilgili suçlayıcı sorular yöneltti.