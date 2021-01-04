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Alibaba'nın kurucusu Jack Ma ile ilgili bomba iddia!

AA |  04 Ocak 2021 Pazartesi - 15:12 | Son Güncelleme : 04 01 2021 - 15:15

Çinli internet şirketi Alibaba'nın kurucusu, iş adamı Jack Ma'nın ekim ayında Çin'deki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu bankalarını eleştiren bir konuşma yapmasının ardından gizemli şekilde ortadan kaybolduğu iddia edildi.


 Financial Times gazetesinde yer alan habere göre, Ma'nın jüri üyeliği  yaptığı "Africa's Business Hereos" adlı televizyon programının çekimlerine  katılmasına karşın programın yayınında yer almayacağı duyuruldu.
 
Ma programın tanıtım videolarından çıkarılırken, programda Ma'nın  yerine jüri üyeliğini Alibaba'nın yöneticilerinden Lucy Peng'in yapacağı  bildirildi.
 
Alibaba'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Programının uymaması  nedeniyle Bay Ma, Africa's Business Hereos'un finallerinde jüri üyeleri arasında  bulunamayacaktır." ifadesi yer aldı.
 
En son kasımda programın çekimlerine katılan milyarder iş adamı, o  zaman bu yana kamunun önüne çıkmadı.
 
Çin'in en zengin insanlarından ve önde gelen girişimcilerinden biri  olan iş adamının, o günlerde Çin'deki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu  bankalarını "zamanın gerisinde kalmakla" eleştirdiği bir konuşmanın ardından  ortadan kaybolduğu iddia ediliyor.
 
Söz konusu eleştirilerin ardından Pekin yönetimi, Ma'nın kurucusu  olduğu Ant Grubu şirketinin Hong Kong ve Şanghay borsalarındaki eş zamanlı halka  arzını durdurmuş, ayrıca iş adamının kurucusu ve eski Üst Yöneticisi olduğu  Alibaba Grubu hakkında antitröst soruşturması başlatılmıştı.
 
İnsan Hakları İzleme Örgütü Direktörü Kenneth Roth, Twitter'da konuyla  ilgili paylaştığı mesajda, "Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın Çin'in finansal  sistemini eleştiren bir konuşma yapmasının ardından iki aydır şüpheli şekilde  kayıp olması, her ne güvence verilirse verilsin Çin teknoloji şirketlerinin  nihayetinde Çin Komünist Partisinin kontrolünde olduğunu gösteriyor." ifadelerini  kullandı.
 
  
 
 

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