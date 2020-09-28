Ali Sürmeli kimdir? Ali Sürmeli'nin sağlık durumu nasıl?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi oyuncusu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi. Usta oyuncu Ali Sürmeli'nin sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Peki, Ali Sürmeli sağlık durumu nasıl? Ali Sürmeli kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Ali Sürmeli'nin sağlık durumu...

Usta oyuncu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi. Ali Sürmeli evinde rahatsızlanınca Kadıköy'de bulunan özel bir hastane ye kaldırıldı. Tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği belirlenen Sürmeli hemen ameliyata alındı. Yaklaşık 5 saat süren ameliyatın ardından usta oyuncunun sağlık durumu ile ilgili açıklama oğlu Eren Sürmeli'den geldi.

ALİ SÜRMELİ'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Babasının sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Eren Sürmeli, Kötü bir durum yok. Her şey iyi geçmiş. Normalde uyutacaklardı, iki-üç gün. Ama ondan vazgeçmişler ameliyat iyi geçtiği için. Şimdi yavaştan uyandırmaya başlamışlar. Şu anda bir sıkıntı, bir problem yok. Hayati tehlikesi yok" diye konuştu.

Ali Sürmeli'nin rahatsızlandığını duyan sevenleri hastaneye akın ederken, aynı dizide oynadıkları bir çok ünlü sanatçı da hastaneye koştu. Ali Sürmeli'nin rol arkadaşı olan Oktay Kaynarca hastane çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ALİ SÜRMELİ KİMDİR?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun olan Ali Sürmeli, "Deli Yürek" dizisiyle televizyonda tanındı. "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinde can verdiği "Zaza Dayı" karakteriyle de hafızlarda yer edindi. İşte, Ali Sürmeli hakkında bilinmesi gerekenler...

7 Nisan 1959 tarihinde Bingöl'ün Solhan ilçesinde dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden mezun oldu. Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı.

Sinema filmleri ve dizilerde oynadı. İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filmdir. Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde can verdiği "Zaza Dayı" karakteriyle hafızalara kazınmıştır. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde "Doğan Baba" karakteriyle rol almaya başlamıştır.

Usta oyuncu, 2000 yılında 37. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü de almıştı.

ROL ALDIĞI BAZI DİZİLER

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2020) Kimsesiz Doğan

Çukur (2019) Zarif/Cansız (Konuk Oyuncu)

Çarpışma (2019) Zarif/Cansız

Beyaz Karanfil (2014) Burhan Korkmaz

Kurtlar Vadisi Pusu (2009-2012) Şeref Zazaoğlu

Baba Ocağı (2008-2009) Seyfi Efe

Kuzey Rüzgarı (2007) Arıza

Senin Uğruna (2007)

Aşka Sürgün (2006) Adalı

Yağmurdan Sonra (2006) Vendor Nuri Karuzo

Kin ve Gül (2005)

Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (2004)

Büyük Buluşma (2004)

Kasabanın İncisi (2003)

Hürrem Sultan (2003) Kanuni Sultan Süleyman

Deli Yürek (1999-2001) Turgay Atacan

Kurtuluş (1996)