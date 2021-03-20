Gelen son dakika bilgilerine göre, oyuncu Ali Sunal'dan kötü haber geldi. Koronavirüse yakalanan Ali Sunal, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. 43 yaşında yaşındaki oyuncu Ali Sunal ikinci kez baba olmaya hazırlanıyordu. Peki, Ali Sunal'ın sağlık durumu nasıl? Ali Sunal'ın son durumu ne? Ali Sunal'ın durumu ağır mı? Ali Sunal kimdir, kaç yaşında? Ali Sunal evli mi? Ali Sunal eşi kim? İşte Ali Sunal'ın sağlık durumu ile ilgili son bilgiler...

Ali Sunal'dan endişelendiren haber geldi. Ali Sunal geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Ömer Öztüyen ile olan evliliğinden olan kızı Nova'yı kucağına alan Ezo Sunal, doğumdan kısa süre sonra koronavirüse yakalanmış, Ali Sunal'ın kayınpederi ile kayınvalidesi Bülent-Şehnaz Kurbanzade'nin koronavirüs tedavisi gördüğü haberleri medyaya yansımıştı. Gelen son dakika bilgilerine göre koronavirüse yakalanan Ali Sunal, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Peki, Ali Sunal'ın sağlık durumu nasıl? Ali Sunal'ın son durumu ne? Ali Sunal'ın durumu ağır mı? Ali Sunal kimdir, kaç yaşında? Ali Sunal evli mi? Ali Sunal eşi kim? İşte Ali Sunal'ın sağlığı ile ilgili merak edilenler...

Ömer Öztüyen ile olan evliliğinden olan kızı Nova’yı kucağına alan Ezo Sunal, doğumdan kısa süre sonra koronavirüse yakalanmıştı. İlk kez ebeveyn olan Sunal’ın hemen ardından ikinci kez baba olmaya hazırlanan Ali Sunal’ın da testi pozitif çıkmıştı.

Ali Sunal’ın durumu ağırlaştı. Sunal hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili Sunal ailesinden herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

2018'de oyuncu Ali Sunal ile nikah masasına oturan avukat Nazlı Kurbanzade geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi duyurmuştu.

EZO SUNAL'DA KORONAVİRÜSE YAKALANDI!

2018 yılında nikah masasına oturduğu Ömer Öztüyen ile olan evliliğinden olan kızı Nova'yı kucağına alan Ezo Sunal doğumdan kısa süre sonra corona virüse yakalandı. İlk kez ebeveyn olan Ezo Sunal'ın hemen ardından ikinci kez baba olmaya hazırlanan Ali Sunal'ın da testi pozitif çıktı. Ali Sunal'ın kayınpederi ile kayınvalidesi Bülent-Şehnaz Kurbanzade'nin de hastalığa yakalandığı belirlendi.

ALİ SUNAL KİMDİR?

Ali Sunal, 22 Eylül 1977 tarihinde İstanbul 'da doğmuştur. Annesi Gül Sunal, Babası Kemal Sunal 'dır. Aslen Malatya 'lıdır. Kız kardeşi Ezo Sunal'da tiyatrocudur. İstanbul Yeditepe Üniversitesi'nde İşletme eğitim i aldı ve 1999 yılında mezun oldu.

Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

Ali Sunal, 22 Temmuz 2011 tarihinde Gökçe Bahadırile evlendi. 23 Şubat 2012 tarihinde boşandı. 2018 yılında avukat Nazlı Kurbanzade ile evlendi.

Şu anda Güldür Güldür Show'da koreografi yönetmenliği yapmaktadır. "Güldür Güldür" adlı televizyon şovunda Çağlar Çorumlu, Alper Kul , Aylin Kontente, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Dilşah Demir, Doğa Rutkay , Doğukan Polat, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Onur Buldu, Özgün Aydın , Şirincan Çakıroğlu ile beraber oynadı.

Filmleri ve Dizileri :

1995 - Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey (Sinema)

1997 - Şaban ile Şirin (Dizi)

1999 - Propaganda (Sinema)

2000 - Fosforlu Cevriye (Dizi)

2002 - 2003 - En Son Babalar Duyar (Dizi)

2003 - Okul (Sinema)

2004 - Sayın Bakanım(Dizi)

2005 - Kanlı Düğün (Dizi)

2006 - Kısık Ateşte 15 Dakika (Sinema)

2007 - Bayrampaşa : Ben Fazla Kalmayacağım (Konuk oyuncu) (Sinema)

2007 - Komedi Dükkanı (Konuk oyuncu) (Dizi)

2008 - 2009 - Benim Annem Bir Melek (Dizi)

2008 - Sana Mecburum (Dizi)

2008 - Sıfır Noktası (Televizyon filmi)

2010 - Yaprak Dökümü (Dizi)

2011 - 5'er Beşer (Dizi)

2011 - Banka (Sinema)

2011 - Huzurum Kalmadı (Dizi)

2012 - İnsanlar Alemi (Dizi)

2013 - Güldür Güldür (Dizi)

2013 - Güzel Çirkin (Dizi)

2014 - Yusuf Yusuf (sinema filmi)

ALİ SUNAL'IN EŞİ NAZLI KURBANZADE KİMDİR?

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden olan Bülent Kurbanzade’nin kızı olan Nazlı Kurbanzade yaş olarak şu anda 30’lu yaşlarındadır. 2006 yılında Koç Üniversitesi’ndeki lisans eğitimine başlayan Kurbanzade 2010 yılında bu üniversiteden mezun oldu. Aynı zamanda Cornell Law School’da eğitim gördü. Avukat olan Kurbanzede Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ile 2018 yılında dünya evine girdi.

Çiftin 2019 yılının ağustos ayında bir kızları dünyaya geldi. Ünlü çift, kızlarına Narin ismini verdi. Kurbanzade’nin Kurtaş Jüt Mamülleri şirketinde Operations Director olarak çalıştığı biliniyor. Kurbanzade, daha önce çeşitli hukuk bürolarında da çalıştı.