Ali Sunal'dan doğum günü paylaşımı!

"İYİ Kİ DOĞDUN ALİ'M"

Ali Sunal’ın yeni yaşını annesi Gül Sunal ve kardeşi Ezo Sunal da unutmadı. Oğlu ve torunun fotoğrafını paylaşan Gül Sunal duygularını şu sözlerle dile getirdi;

“Ali'm.. Minicik tombulcuk bir bebekken seni nasıl seviyorsam şimdi de aynı heyecanla seviyorum.22 Eylül saat 13.15 te babanın dediği gibi “delik yanaklı” bir bebek dünyaya geldi. O bebek çok iyi bir evlat, harika bir abi, çok iyi bir eş ve muhteşem bir baba oldu. Güzel ailenle mutlu huzurlu eğlenceli bir hayat diliyorum canım oğlum. İyi ki doğdun Ali'm”