Tokyo 2020de milli karatecimiz Ali Sofuoğlu, erkekler karate katada bronz madalya kazandı. Ali Sofuoğlu’nun bu madalyası aynı zamanda Türkiye'nin olimpiyat tarihindeki 100. madalyası oldu. Ali Sofuoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Ali Sofuoğlu’nun eşi Gizem Sofuoğlu kim, ne iş yapıyor?

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14'üncü gününde karatede erkekler katada milli sporcu Ali Sofuoğlu, bronz madalya kazandı. Nippon Budokan'da gerçekleşem bronz madalya mücadelesinde Ali, Güney Kore'den Heejun Park'la karşılaştı. Ali, hakemlerden 27.26 puan alarak bronz madalyanın sahibi oldu. Park ise 26.14 puanda kaldı ve olimpiyatı 5. tamamladı.

ALİ SOFUOĞLU KİMDİR?

3 Haziran 1995'te İstanbul'da dünyaya gelen Ali Sofuoğlu, profesyonel karate sporcusudur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün lisanslı sporcusu olan Sofuoğlu, uluslararası müsabakalarda Türk sporu adına yarışmaktadır.

2018 yılında İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 24. Dünya Karate Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcumuz, bu başarısıyla Türkiye'ye bu daldaki ilk madalyasını getiren isim olmuştur.

Ali Sofuoğlu’nun eşi Gizem Sofuoğlu da eşi gibi karate dalında lisanslı bir sporcu.