Ali Orkun Ercengiz kimdir? Koronavirüs olan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz’in siyasi kariyeri…

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in annesi Zinet Ercengiz ve eşi Hülya Ercengiz'in Covid-19 testleri pozitif çıktı. Başkan Ercengiz de temaslı olduğu için tedbir amaçlı kendisini izole etti. Başkan Ercengiz dün rahatsızlanınca Burdur Devlet Hastanesi'ne giderek test yaptırdı. Ercengiz'in test sonucu pozitif çıktı. Ercengiz'in tedavisi evinde devam edecek. Ali Orkun Ercengiz kimdir?

ALİ ORKUN ERCENGİZ KİMDİR?

Ali Orkun Ercengiz, 1973 yılında Burdur’da doğdu. İlk ve ortaöğretimini tamamladıktan sonra 1984 yılında Burdur Anadolu Lisesi'nde okudu. 1992 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni kazanarak yüksek öğrenimine İzmir’de başladı.

1997 yılında fakülteden mezun olarak, 1998 yılında Erzurum ve Tunceli’de vatani görevini eczacı olarak yaptı.1999 yılında Burdur’da serbest eczacılığa başladı.



2003-2005 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Burdur Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2003 yılından 2011 yılına kadar 15. Bölge Isparta Burdur Eczacı Odası’nda yönetim kurulunda görev yaparken aynı zamanda Burdur il temsilciliği görevini yürüttü. Türk Eczacıları Birliği kurultay delegeliği ve çeşitli alt komisyonlarda görev aldı.

2011 yılında yürüttüğü çalışmalar neticesinde T.E.B. Merkez Heyeti’nin katkı ve oluruyla 54. Bölge Burdur Eczacı Odası’nın kurucu başkanı olarak atandı.



30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Burdur Belediye Başkanı seçildi.



Ali Orkun Ercengiz, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Burdur Belediye Başkan adayı oldu.



İngilizce ve Almanca bilen Ercengiz, evli ve bir çocuk babasıdır