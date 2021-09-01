Ali Küçükbalçık kimdir? Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık ne iş yapıyor?

Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık son dönemlerde sık sık ihanet haberleri ile gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda başka bir kadınla el ele görüntülenen Ali Küçükbalçık, magazin gündeminde sıklıkla konuşulan isimler arasında yer almıştı. Kibariye ile yaş farkı evlendiği dönemde çok konuşulan Ali Küçükbalçık, pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Ali Küçükbalçık kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık ne iş yapıyor? İşte detaylar…

Kibariye ve Ali Küçükbalçık çifti, evlendikleri günden bu yana magazinde sık sık gündem oldu. Ünlü çift son dönemlerde ihanet haberleriyle yeniden çokça konuşulan isimler arasında. Pek çok kişi Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık’ı merak ediyor. Peki, Ali Küçükbalçık kimdir, kaç yaşında? Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık hakkında bilgiler…

ALİ KÜÇÜKBALÇIK KİMDİR? KİBARİYE'NİN EŞİ ALİ KÜÇÜKBALÇIK NE İŞ YAPIYOR?

Aslen İzmirli olan Ali Küçükbalçık, 1981 yılında dünyaya geldi. 1999 yılında nikah masasına oturan Ali Küçükbalçık ve Kibariye arasında 20 yaş fark var. Çiftin Birgül Küçükbalçık isminde bir kızları var. Erken yaşta evlilik yapan Birgül Küçükbalçık'ın bir oğlu var. İş adamı olan Ali Küçükbalçık, Sanem Sanat Turizm ve bir döner marka zincirinin sahibidir.

Kibariye ile Ali Küçükbalçık çifti, şimdiye kadar aldatma ve affetme iddialarıyla birçok kez gündeme gelmişti. Kibariye, daha önce de eşini korumuş ve “Bir günlük kaçamak için boşanmam. Şimdilik kofti bir durum yok. Önemli olan sağlığımız” demişti.