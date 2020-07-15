Ali Köse kimdir, kaç yaşında? Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köse biyografisi

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köse TRT ekranlarında 15 Temmuz'dan gerekli dersin alınmadığını belirterek, "Bir FETÖ gitti, bin FETÖ geliyor. Bu uyarıyı yapmak benim vazifem" ifadelerini kullanınca vatandaşlar Prof. Dr. Ali Köse hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Prof. Dr. Ali Köse kimdir?

Terör örgütü FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde, TRT 15 Temmuz özel yayını gerçekleştirdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki özel yayında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köse de konuk oldu. Programın sonunda son sözleri sorulan Köse, 15 Temmuz'dan gerekli dersin alınmadığını belirterek, "Bir FETÖ gitti, bin FETÖ geliyor. Bu uyarıyı yapmak benim vazifem" diyen Köse, "Bu konu Türkiye’nin en önemli konusudur" diye ifade etti.

PROF. DR. ALİ KÖSE KİMDİR?

10 Ocak 1963 yılında dünyaya geldi. 1981’de Antalya İmam-Hatip Lisesi’nden, 1985’te Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans (1988), Londra Üniversitesi King’s College’de doktora (1994) eğitimini tamamladı.

1998’de doçent, 2004’de profesör oldu. Halen Din Psikolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Din Psikolojisi ve Din Sosyolojisi alanlarında araştırmaları bulunan Köse’nin eserleri şunlardır: Conversion to Islam, Neden İslam’ı Seçiyorlar, Freud ve Din, Deprem ve Din, Milenyum Tarikatları, Sekülerizm Sorgulanıyor, Laik Ama Kutsal, Avrupa Birliği Ülkelerinde Din Devlet İlişkisi, Avrupa ve İslam, Üç Yusuf Bir İslam, Türbeler: Popüler Dindarlığın Durakları, Enteller Aleykümselam Der mi, Din Psikolojisi, Kutsalın Dönüşü.