Ali Kocatepe: Nükhet benden intikam alıyor

Ali Kocatepe’nin “Melankoli”, “Ben Sana Vurgunum” ve “Benimsin Diyemediğim” adlı bestelerinin albümde yer almasına önce onay verdiği, ancak Teoman ve Kenan Doğulu ’nun performanslarını beğenmediği için iznini geri çektiği iddia edildi.

Albüm projesi hakkında önceden bilgilendirilmediği için izin vermediğini söyleyen Ali Kocatepe, konuyla ilgili OdaTV’ye açıklama yaptı. Konunun iki yıl öncesine dayandığını söyleyen Kocatepe, şöyle konuştu: