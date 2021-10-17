Ali Erbaş Kastamonu'da Mevlid Kandili Programı'na katıldı

Kastamonu Nasrullah Camisi'ne gelen vatandaşlar yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında maske takıp mesafe kurallarına uyarak saf tuttu. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ilahiler okundu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Kastamonu şehrimizin bu muhteşem camisinde Milli Mücadele dönemlerinde İslam şairi, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un insanımızı Milli Mücadele'ye teşvik etmek, hep birlikte milletimizi, vatanımızı korumak, düşmanlara karşı muhafaza etmek için kürsüsünden vaz'u nasihatte bulunduğu Nasrullah Camisi'nden hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum" dedi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta sel felaketi yaşandığını hatırlatan Erbaş, "Tarihte eşine pek rastlanılmamış büyük bir afet yaşadı bu şehrimiz. Sel afetinde vefat eden kardeşlerimiz oldu. Gerek burada gerekse ülkemizin farklı bölgelerinde selden, depremden, yangından ve çeşitli afetlerden dolayı vefat eden kardeşlerimizin ruhları şad olsun" diye konuştu.

Vefa toplumu olabilmenin büyük bir nimet olduğunu anlatan Erbaş, "vefa" kelimesinin COVID-19 sürecinde sıklıkla duyulduğunu belirtti.

Vefa destek gruplarının COVID-19 sürecinde yoğun şekilde çalıştığına işaret eden Erbaş, "Hasta olan kardeşlerimize yardım götürdüler. Maaşlarını dahi aldılar, çektiler, kendilerine teslim ettiler. Alışverişlerini yaptılar. Eğer hasta olduğu belli olmuşsa onların ilaçlarını götürdüler. Şu bağlılığa, şu vefaya bakar mısınız. Yeryüzünün en vefakar insanı Allah Resulü Efendimizin ümmetine de bu yakışırdı" sözlerini kullandı.