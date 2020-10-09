Ali Edizer doktorluk görevinden el çektirildi

Dr. Ali Edizer daha önce eski adıyla GATA , yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki başhekim yardımcılığı görevinden alınmıştı.

DOKTORLUK YAPAMAYACAK

Edizer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla tabiplik görevinden de el çektirildi.

''BİR BAŞKASINI SEVİYORSANIZ, ONU DA ALIN''

Hakkındaki idari soruşturma devam eden Ali Edizer paylaştığı videoda, "Neden aldatıyorsunuz? Bir başkasını seviyorsanız, onu da alın. İnsan yuvasını yıkar mı? Medeni kanunla zaten mücadele ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.