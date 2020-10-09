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Ali Edizer doktorluk görevinden el çektirildi

09 Ekim 2020 Cuma - 12:22 | Son Güncelleme : 09 10 2020 - 12:22

Medeni kanunu hedef alıp çok eşliliği savunan, sosyal medya paylaşımları ile tepki çeken eski GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer doktorluk görevinden açığa alındı.


Dr. Ali Edizer daha önce eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki başhekim yardımcılığı görevinden alınmıştı.
 
Ali Edizer'in kadrosu, Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin önerisiyle, Ankara Güdül Devlet Hastanesi'ne gönderilmişti.
 
DOKTORLUK YAPAMAYACAK
 
Edizer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla tabiplik görevinden de el çektirildi.
 
''BİR BAŞKASINI SEVİYORSANIZ, ONU DA ALIN''
 
Hakkındaki idari soruşturma devam eden Ali Edizer paylaştığı videoda, "Neden aldatıyorsunuz? Bir başkasını seviyorsanız, onu da alın. İnsan yuvasını yıkar mı? Medeni kanunla zaten mücadele ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
 

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GATA Başhekim Ali Edizer doktorluk
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