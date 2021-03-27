27 Mart 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.382 -0.88 EURO 9,5320 1.89
USD 8,0970 1.99 ALTIN 450,550 2.29
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ali Dede, 58 yıldır her gün aynı şeyi yapıyor! Tam 5 ton taşıyor

DHA |  27 Mart 2021 Cumartesi - 17:54 | Son Güncelleme : 27 03 2021 - 17:54

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde hamallık yapan Mehmet Ali Dede (78), 58 yıldır günde ortalama 5 ton yem ve gübre taşıyarak, geçimini sağlıyor.


Burhaniye ilçesinde hamallık yapan Mehmet Ali Dede, her gün ortalama 5 ton yem ve gübre taşıyor. Dede, ilerleyen yaşına rağmen çalışkanlığıyla çevresindekilerin takdirini topluyor. 20 yaşında geldiği Burhaniyede hamallığa başladığını ve 4 çocuğunun geçimini bu meslekten sağladığını belirten Dede, "Devamlı hamallık işini yaptım. Aşağı yukarı 58 yıla yakındır çalışıyorum. 4 tane çocuğum var. Çocuklarımı bununla geçindirdim. Şükürler olsun, sağlığım iyi. Bugün 5 ton yük indirdim. Olsa daha indirirdim. Kuş gibiyim. Çok memnunum. Vücudum el verdikçe bu işi yapmaya devam edeceğim dedi.
 
Mehmet Ali Dedenin çalışma arkadaşı Yılmaz Kumaş ise Bu yaşına rağmen bizimle yarışıyor. Maşallahı var. Devamlı çalışıyor. Ben 50 yaşındayım. Benden daha iddialı" diye konuştu.
 

ETİKETLER

Balıkesir Burhaniye hamallık
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.