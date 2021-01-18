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Ali Çiğiltepe hayatını kaybetti!

DHA |  18 Ocak 2021 Pazartesi - 14:13 | Son Güncelleme : 18 01 2021 - 14:23

İş insanı Ali Çiğiltepe'den bir süre haber alamayan oğlu merak ederek iş yerine gitti.75 yaşındaki Ali Çiğiltepe'yi yerde hareketsiz yatarken buldu. Oto galerici Çiğiltepe'nin şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Olay, saat 09.00 sıralarında İlkadım ilçesi Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Ali Çiğiltepe'nin oğlu, babasından haber alamayınca iş yerine gitti. Oğlu, hafta sonları oto galeride kalan Çiğiltepe'yi yerde yatarken hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Ali Çiğiltepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
 
Galeriye gelerek incelemelerde bulunan halk sağlığı doktoru, Çiğiltepe'nin ölümünü şüpheli buldu. Bunun üzerine olayla ilgili İlyasköy Polis Merkezi ekiplerince soruşturma başlatıldı.
 
?Çiğiltepe'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. 
 

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