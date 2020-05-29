Ali Babacan'ın o sözleri eleştirildi! 'Medeniyetsizlik alameti'

Hakan'ın ilgili köşe yazısı şu şekilde:

Sevgili arkadaşım Cüneyt Özdemir, YouTube ’da harika bir Ali Babacan söyleşisine imza attı.

Baştan sona ilgiyle izledim bu söyleşiyi...

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Cüneyt, o söyleşide ısrarla bir soru sordu Ali Babacan’a...

Şu yönde bir soru:

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Ali Bey!

Bugün AK Parti ile ilgili eleştirdiğiniz ne varsa... Sonuçta siz de onun bir parçasıydınız.

O süreçte sesinizin soluğunuzun çıktığını hiç duymadık.

Ne iş?

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Bu yönde gelen tüm sorulara Ali Babacan, hep aynı cevabı verdi:

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Hık mık... Kem küm... Hık mık... Kem küm...

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“Deliler gibi pişmanım” demek yok. “Ürktüm kardeşim ürktüm” demek yok. “Cesaretim yoktu aşka” demek yok. “Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan” demek yok. “Yanıldık, Allah affetsin” demek yok. “Koltuk tatlı geldi Cüneyt Bey” demek yok.

Velhasıl...

Gram özeleştiri yok.

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Peki ne var?

Şu var:

- O zaman da mükemmeldim... Şimdi de mükemmelim.

- O zaman da en doğru yerdeydim... Şimdi de en doğru yerdeyim.

- O zaman da en haklı pozisyondaydım... Şimdi de en doğru pozisyondayım.

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“Medeni insan ile medeni olmayan insan arasındaki en temel fark nedir?” diye sorulursa şu cevabı verebilirim:

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- Medeni insan: Özeleştiri yapmayı beceren insandır.

- Medeni olmayan insan: Özeleştiriye sımsıkı kapalı insandır.

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Başka sözüm yok, tanık sizin.