Ali Babacan eleştirilerin hedefi oldu! Delikanlıca...

Geçtiğimiz günler DEVA Patisi Lideri Ali Babacan, "Gezi parkı olaylarında neden davacı oldunuz" sorusuna cevap vermişti. Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Babacan'ın cevabı sonrası sert açıklamalarda bulundu.
"SİLİN BENİM ADIMI"
Ali Babancan geçtiğimiz günlerde "Gezi Parki olaylarında neden davacı oldunuz" diye sorulmuştu. Babacan soruya, "Ben davacı değildim, şikâyetçi değildim, mağdur da değildim. Savcı, tek taraflı olarak bütün bakanları mağdur olarak değerlendirdi. Araştırdım, davadan çekilmek kanunen mümkün değildi. İşte bugün buradan savcılara sesleniyorum: Ben bu davanın mağduru değilim. Silin benim adımı." cevabını vermişti.
"ALİ BABACAN BUDUR"
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan Babacan'ın bu cevabını eleştirerek, "Sayın Ali Babacan... Madem şikâyetçi değildin, madem mağdur değildin, madem davadan çekilmek kanunen mümkün olmadığı için davadan çekilemedin. Savcılara “Silin kardeşim benim adımı bu davadan” diye seslenmek için ne diye bunca zamanın geçmesini bekledin ki? AK Parti hükümetinin bir bakanı olarak... Ekranlara çıkarak... Savcılara... “Ben mağdur değilim, ben müşteki değilim, ben davacı değilim. Benim adımı buraya yazan savcılara sesleniyorum: Silin benim adımı” diye seslenmedin ki? Neydi seni tutan? Neydi seni böyle mertçe bir tutum almaktan alıkoyan? Neydi seni hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya iten? Size bir şey söyleyeyim mi: Eğer Ali Babacan... Bugün kendisini sütten çıkmış bir ak kaşık gibi göstermeseydi. Ve çıkıp delikanlıca.. 'O zaman korktum... O zaman işime gelmedi... O zaman aklım başımda değildi... O zaman koltuk tatlıydı... O zaman Gezi olaylarını dış güçlerin oyunu gibi görüyordum... O zaman bırakın ‘Konuş Türkiye’ demeyi, ‘Konuş Ali Babacan’ demeye bile cesaretim yoktu... Şimdi aklım başıma geldi...' deseydi...Şu anda avuçlarım patlarcasına Ali Babacan’ı alkışlıyor olacaktım. Ama Ali Babacan, asla böyle bir tavır koymaz, koyamaz. Çünkü ontolojik olarak böyle biri değildir. Ali Babacan budur ve bundan ibarettir." ifadelerini kullandı.