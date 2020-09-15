Ali Babacan açıkladı: Şu an hastanede yoğun bakımda yatıyor

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan , Habertürk're Kübra Par'ın sunduğu "Açık ve Net" programına katıldı.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Ali Babacan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle sağlık durumunun sorulması üzerine "Bugün benim üçüncü haftam Kovid-19'la. İlk hafta, çok insanda bulunan bazı bulgular vardı, şikayetlerim vardı. Ama evde geçti ilk hafta, nispeten daha rahat bir bölüm diyebilirim. Sonra ikinci hafta hastane de tedaviye devam etmek istedi doktorlarımız. 8 gün hastanede kaldım. Genel bulgular iyileşme eğilimine girince, dediler ki tedavi evde devam edebilir. Yaklaşık bir haftadır da evdeyim" diye konuştu.

AİLESİ SORULDU

Ailesinin hastalıktan nasıl etkilendiği sorulan Babacan, "Eşim ve küçük oğlum benimle aynı gün hastalandılar. İkisi de bir haftada atlattı. Hastane tedavisi gerekmeden evde ikisi de atlattı çok şükür. Kızımızı biraz daha izole bir yerde tuttuk. Kendi çekirdek ailemizde üç kişiyle sınırlı tutabildik rahatsızlığı" dedi.

BABACAN'IN BABASI YOĞUN BAKIMDA

Babası ve kayınpederinin tedavi gördüğünü aktaran Babacan, "Ama şu anda benim kayınpederim tedavi görüyor üç haftadır. Babam hastanede yoğun bakımda. Babamla bir aydır hiç görüşmüyorduk, koruma altında tutmaya çalışıyorduk ama nasıl kaptı bilemiyorum doğrusu" şeklinde konuştu.