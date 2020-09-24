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Ali Ağaoğlu Marmaris'teki adasını satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarındaki iş adamı Ali Ağaoğlu'nun sahibi olduğu içinde şato bulunan 28 bin dönümü tapulu 90 bin dönüm arazi üzerindeki Çiftlik Adası, 15 milyon dolara (115 milyon 650 bin lira) satışa çıkarıldı. Satış şartları gizli tutulan, Türk ve Orta Doğulu iş adamlarının ilgi gösterdiği adayı, Türkiye'nin yakından tanıdığı bir iş adamının helikopterle gelerek gezdiği, kısa sürede satışının gerçekleşebileceği öğrenildi.
Bir demir çelik fabrikasının sahibi Nevzat Feyizoğlu'nun sahibi olduğu ve 2000 yılında satışa konulan Çiftlik Adası, ölümünün ardından iki oğluna miras kaldı. Oğullarının bankaya olan kredi borcu nedeniyle adaya icra geldi.