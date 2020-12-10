Aleyna Tilki yine aynısını yaptı!

Bir gün önce objektife takıldığı pijamasını yine giyen genç şarkıcı, yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi: “Şimdi setten çıktım buraya geldim. Buradaki işlerimi halledip stüdyoya gideceğim. Günde 12 saat sette, 6 saat stüdyoda oluyorum. Kalan zamanı da dinlenerek geçiriyorum.” Hayranlarına yeni yılda sürpriz yapacağını da açıklayan Tilki, “2021 yılında tamamı yabancı şarkılardan oluşan bir albüm çıkartabiliriz” dedi.