Bir gün önce objektife takıldığı pijamasını yine giyen genç şarkıcı, yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi: “Şimdi setten çıktım buraya geldim. Buradaki işlerimi halledip stüdyoya gideceğim. Günde 12 saat sette, 6 saat stüdyoda oluyorum. Kalan zamanı da dinlenerek geçiriyorum.” Hayranlarına yeni yılda sürpriz yapacağını da açıklayan Tilki, “2021 yılında tamamı yabancı şarkılardan oluşan bir albüm çıkartabiliriz” dedi.
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- Aleyna Tilki yine aynısını yaptı!
Aleyna Tilki yine aynısını yaptı!
10 Aralık 2020 Perşembe - 8:50 | Son Güncelleme : 10 12 2020 - 8:50