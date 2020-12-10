10 Aralık 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.357 0.48 EURO 9,4940 0.44
USD 7,8410 0.21 ALTIN 462,960 0.17
CANLI BORSA
TÜMÜ

Aleyna Tilki yine aynısını yaptı!

10 Aralık 2020 Perşembe - 8:50 | Son Güncelleme : 10 12 2020 - 8:50

Aleyna Tilki, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi.


 
Bir gün önce objektife takıldığı pijamasını yine giyen genç şarkıcı, yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi: “Şimdi setten çıktım buraya geldim. Buradaki işlerimi halledip stüdyoya gideceğim. Günde 12 saat sette, 6 saat stüdyoda oluyorum. Kalan zamanı da dinlenerek geçiriyorum.” Hayranlarına yeni yılda sürpriz yapacağını da açıklayan Tilki, “2021 yılında tamamı yabancı şarkılardan oluşan bir albüm çıkartabiliriz” dedi.
 

ETİKETLER

Aleyna Tilki Aleyna Tilki pijama aleyna
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.