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Aleyna Tilki'ye tepki mesajları yağdı!

Aleyna Tilki'ye tepki mesajları yağdı! 2017 yılında 'Sen Olsan Bari' şarkısına çektiği klipte pembe kürk giyen Aleyna Tilki, o dönem tepki çekmişti.
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