Aleyna Tilki tarzını bakın kime benzetti!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken şarkıcı Aleyna Tilki, bir kez daha kafa karıştıran bir tweeti ile magazin gündemine geldi.

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra 'İşte Bu Benim Masalım' dizisi ile oyuncu olarak da sevenlerinin karşısına çıkan ve geçtiğimiz gün sette yaşadığı kas spazmı ile korkutan Aleyna Tilki, bu kez Twitter 'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi.

20 yaşındaki popçu, sosyal medya hesabından, "Bir şeye sahip olmadan, onu isteyip istemediğini anlayamazsın" şeklinde tweet attı. Paylaşımın ardından takipçilerinden, "Bu cümlenin neresinden bakarsan bak hiçbir anlamı yok" şeklinde yorumlar geldi.

"CANIM NASRETTİN HOCAM"

Gelen yorumlar üzerine Tilki, "Nasreddin Hoca'nın tarzı benimkine çok benziyor. İnsanları güldürürken aynı zamanda düşündürüyor. Canım Nasreddin Hocam" diyerek bir paylaşım daha yaptı.