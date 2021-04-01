Aleyna Tilki süper minisiyle poz verdi!

Son olarak sosyal medya hesabından Maldivler tatilinden kare paylaşan Aleyna Tilki siyah minisi ile yaktı geçti. Sesinin yanı sıra düzgün fiziği ile de beğeni toplayan genç şarkıcı Aleyna Tilki'ye beğeni yağdı.

Tilki'nin yurt dışındaki annesi Havva Öztel'in pozları da en az kızı kadar beğeni topluyor.