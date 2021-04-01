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Aleyna Tilki süper minisiyle poz verdi!

01 Nisan 2021 Perşembe - 10:53 | Son Güncelleme : 01 04 2021 - 10:53

Çıkardığı İngilizce şarkıyla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki hem tatil hem de işleri için soluğu Maldivler'de aldı. Aleyna Tilki'nin süper minili pozu ise sosyal medyayı salladı.


Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısı 'Retrograde'i tüm dünyada beğeniye sundu. Yeni şarkısı Retrograde klibi ile sosyal medyayı sallayan Aleyna Tilki'nin direk dansı olay olmuştu.
 
Aleyna Tilki yeni şarkısının yorgunluğunu Maldivler tatiliyle atıyor.
 
 
Son olarak sosyal medya hesabından Maldivler tatilinden kare paylaşan Aleyna Tilki siyah minisi ile yaktı geçti. Sesinin yanı sıra düzgün fiziği ile de beğeni toplayan genç şarkıcı Aleyna Tilki'ye beğeni yağdı.
 
Tilki'nin yurt dışındaki annesi Havva Öztel'in pozları da en az kızı kadar beğeni topluyor.
 

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